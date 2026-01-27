Tiere

Wolf soll abgeschossen werden

Jäger im Einsatz, Touristen auf Fotojagd: Was die Behörden nun zu einer drastischen Maßnahme veranlasst.

Es gibt nur wenige Wölfe in freier Wildbahn in Baden-Württemberg. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Es gibt nur wenige Wölfe in freier Wildbahn in Baden-Württemberg. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum ersten Mal seit fast 180 Jahren soll wieder ein Wolf in Baden-Württemberg erschossen werden. Das Umweltministerium habe dafür eine bis 10. März gültige Ausnahmegenehmigung erteilt, teilte ein Sprecher in Stuttgart mit. Der im Nordschwarzwald heimische Rüde mit der Bezeichnung GW2672m habe sich mehrfach Hunden und damit auch Menschen genähert. Andere Versuche, das Tier zu verscheuchen, hätten nicht geholfen. Zuvor hatte die «Badische Zeitung» über den Auftrag an anonyme Spezialjäger berichtet.

Der Wolf verhalte sich zwar nicht augenscheinlich bedrohlich, erklärte das Ministerium. «Allerdings stellen wir fest, dass ein Wolfstourismus beginnt.» Das Tier sei offenbar ein begehrtes Film- und Fotomotiv geworden. «Es ist bereits vorgekommen, dass Menschen versuchen, den Wolf gezielt anzulocken.» Der Wolf könnte so die Scheu vor Menschen vollkommen verlieren. «Gefährliche Situationen - eventuell provoziert durch menschliches Verhalten, um gute Bilder zu bekommen - sind vor diesem Hintergrund nicht mehr auszuschließen.»

Falsche Wölfin abgeschossen
Nach Angriffen auf Herdentiere

Falsche Wölfin abgeschossen

Seit langer Zeit ist in Bayern wieder ein Wolf abgeschossen worden. Die Übeltäter, die eine ganze Zahl von Schafen gerissen haben, sind weiter auf freiem Fuß. Die Schüsse treffen das falsche Tier.

06.09.2024

Wolf in der Hohen Rhön abgeschossen
Nach Angriffen auf Herdentiere

Wolf in der Hohen Rhön abgeschossen

Immer wieder hat eine Wölfin Herdentiere in der Rhön angegriffen. Nach sechs toten Schafen wurde nun eine Wölfin getötet - zum erstmals seit Jahren in Bayern. Handelt es sich um das gesuchte Tier?

30.08.2024

1000 Wölfe untersucht: Kugeln im Fleisch, Nutria im Magen
Todfund-Monitoring

1000 Wölfe untersucht: Kugeln im Fleisch, Nutria im Magen

Vor etwa 25 Jahren kamen die Wölfe zurück nach Deutschland. Seitdem starben mindestens 1000 von ihnen - mal durch Autos, mal durch Kugeln. In den Mägen der Wölfe findet sich Aufschlussreiches.

23.07.2024

Der Wolf kehrt zurück
Odenwald

Der Wolf kehrt zurück

Die Population der Wölfe in Hessen wächst. Mehrere Sichtungen auch in den Landkreisen Bergstraße und Odenwald.

20.05.2023

Kriminalität

Nach Rekordwanderung: Wolf in Ungarn von Jäger erschossen

Fast 2000 Kilometer legte der Schweizer Wolf auf seinem Weg in ein eigenes Revier zurück. In Ungarn wurde er nun illegal erschossen. Die Polizei ermittelt gegen den mutmaßlichen Schützen.

13.04.2023