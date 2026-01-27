Wolf soll abgeschossen werden

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum ersten Mal seit fast 180 Jahren soll wieder ein Wolf in Baden-Württemberg erschossen werden. Das Umweltministerium habe dafür eine bis 10. März gültige Ausnahmegenehmigung erteilt, teilte ein Sprecher in Stuttgart mit. Der im Nordschwarzwald heimische Rüde mit der Bezeichnung GW2672m habe sich mehrfach Hunden und damit auch Menschen genähert. Andere Versuche, das Tier zu verscheuchen, hätten nicht geholfen. Zuvor hatte die «Badische Zeitung» über den Auftrag an anonyme Spezialjäger berichtet.