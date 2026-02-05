Tiere

Wolfsabschuss: Naturschützer wollen durch alle Instanzen

Der Hornisgrinde-Wolf darf erlegt werden. Das hat ein Gericht entschieden. Aber die klagenden Naturschützer akzeptieren das so nicht. Sie wollen notfalls bis vor den Europäischen Gerichtshof ziehen.

Der Wolf im Nordschwarzwald soll im Auftrag des Umweltministeriums erlegt werden. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Der Wolf im Nordschwarzwald soll im Auftrag des Umweltministeriums erlegt werden. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Gerichtsbeschluss über den Abschuss des Wolfs auf der Hornisgrinde wollen die unterlegenen Naturschützer alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um die Jagd auf das Tier zu verhindern. «Selbstverständlich ziehen wir damit vor den Verwaltungsgerichtshof», sagte Wolfgang Epple im Namen der Naturschutzinitiative (NI). 

Sollte auch der VGH nicht im Sinne der Kläger entscheiden, strebt der Verein nach Angaben Epples eine Klärung notfalls vor dem Europäischen Gerichtshof an. «Es wird hier in eklatanter Weise gegen die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie vorgegangen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Richtlinie verpflichtet EU-Mitgliedstaaten, die natürlichen Lebensräume, die wildlebende Tiere und Pflanzen zu schützen, um die biologische Vielfalt zu sichern.

Zuvor hatte der Verwaltungsgerichtshof Stuttgart den Wolf im Nordschwarzwald zum Abschuss freigegeben, weil sich dieser zu oft Menschen genähert habe. Er bekräftigte damit die umstrittene Entscheidung von Umweltministerin Thekla Walker (Grüne). 

Die bis 10. März befristete Ausnahmegenehmigung bleibt somit wirksam – der Abschuss des Tiers ist nach derzeitigem Stand rechtlich zulässig, solange die Naturschutzinitiative als Klägerin keine Beschwerde beim VGH eingelegt hat. Passiert dies rechtzeitig und erfolgreich, müssten die Wolfsjäger auf der Hornisgrinde wieder pausieren.

