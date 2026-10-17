Wolfsburg schlägt Heidenheim mit schnellstem Liga-Saisontor

Wolfsburg (dpa) - Mit dem bislang schnellsten Treffer dieser Zweitliga-Saison hat der VfL Wolfsburg einen 3:1 (2:1)-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim auf den Weg gebracht. Die Niedersachsen eroberten im Duell der Bundesliga-Absteiger von den Schwaben vorerst den dritten Rang. Den Aufstiegs-Relegationsplatz könnte am Sonntag mit einem Sieg aber noch der 1. FC Magdeburg erreichen.

Nach 34 Sekunden erzielte Alexander Bernhardsson mit dem schnellsten Tor der Zweitliga-Saison das 1:0 für Wolfsburg. Schon zuvor, nach 15 Sekunden, hatte Christian Conteh für Heidenheim die große Führungschance vergeben.

99. Zweitliga-Tor für Wolfsburgs Glatzel

Patrick Mainka glich für die Gäste zum 1:1 aus (21.). Noch vor der Pause brachte Robert Glatzel die Wolfsburger aber wieder in Führung (45.+1). Für den 32-Jährigen war es das fünfte Saisontor - und insgesamt das 99. in der zweiten Liga. Muhammed Damar machte mit dem Treffer zum 3:1 alles klar (65.).

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