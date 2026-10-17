Zweite Fußball-Bundesliga

Wolfsburg schlägt Heidenheim mit schnellstem Liga-Saisontor

Der VfL Wolfsburg erobert durch ein 3:1 gegen den 1. FC Heidenheim den dritten Tabellenplatz. Im Tor feiert Wellenreuther sein Debüt. Bernhardsson schießt das bislang schnellste Zweitliga-Saisontor.

Wolfsburgs Alexander Bernhardsson (Nr. 17) erzielt nach 34 Sekunden das bislang schnellste Tor der Zweitliga-Saison. Foto: Swen Pförtner/dpa
Wolfsburgs Alexander Bernhardsson (Nr. 17) erzielt nach 34 Sekunden das bislang schnellste Tor der Zweitliga-Saison.

Wolfsburg (dpa) - Mit dem bislang schnellsten Treffer dieser Zweitliga-Saison hat der VfL Wolfsburg einen 3:1 (2:1)-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim auf den Weg gebracht. Die Niedersachsen eroberten im Duell der Bundesliga-Absteiger von den Schwaben vorerst den dritten Rang. Den Aufstiegs-Relegationsplatz könnte am Sonntag mit einem Sieg aber noch der 1. FC Magdeburg erreichen.

Nach 34 Sekunden erzielte Alexander Bernhardsson mit dem schnellsten Tor der Zweitliga-Saison das 1:0 für Wolfsburg. Schon zuvor, nach 15 Sekunden, hatte Christian Conteh für Heidenheim die große Führungschance vergeben.

99. Zweitliga-Tor für Wolfsburgs Glatzel

Patrick Mainka glich für die Gäste zum 1:1 aus (21.). Noch vor der Pause brachte Robert Glatzel die Wolfsburger aber wieder in Führung (45.+1). Für den 32-Jährigen war es das fünfte Saisontor - und insgesamt das 99. in der zweiten Liga. Muhammed Damar machte mit dem Treffer zum 3:1 alles klar (65.).

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Im Wolfsburger Tor feierte Timon Wellenreuther sein Pflichtspieldebüt. Der 30 Jahre alte Neuzugang von Feyenoord Rotterdam hatte sich im Sommer am Knie verletzt und wurde von Jakub Zielinski (18) ersetzt. Für Trainer Tobias Strobl bringt Wellenreuther «Erfahrung, Ruhe und Box-Präsenz» auf den Platz.

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