Wolfsburg und Kovac atmen nach Sieg in Darmstadt auf

Darmstadt (dpa) - Trainer Niko Kovac kann beim VfL Wolfsburg erst einmal etwas aufatmen. Seine Mannschaft landete am Samstag in der Fußball-Bundesliga einen glücklichen und glanzlosen 1:0 (0:0)-Erfolg beim SV Darmstadt 98 und gewann erstmals wieder nach zuletzt drei wettbewerbsübergreifenden Niederlagen. Der Kroate Lovro Majer erzielte das Tor in der 63. Minute. Gegen den ersatzgeschwächten Aufsteiger fiel den Niedersachsen vor 16 900 Zuschauern am Böllenfalltor ansonsten allerdings wenig ein. Zudem hatte Maxence Lacroix nach nicht einmal einer halben Stunde Rot wegen einer Notbremse gesehen.