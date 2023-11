Wolken, Schauer, Wind: Herbstwetter in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen zeigt sich in den kommenden Tagen von eher ungemütlicher Seite. Am Donnerstag wird es grau, regnerisch und windig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Maximal steigen die Thermometer auf 9 bis 12 Grad, im Bergland bleibt es kühler. Am Freitag geht es grau weiter, im Verlauf des Tages soll es bei maximal 9 bis 11 Grad schauern. Verbreitet weht ein mäßiger, im Bergland auch stärkerer Wind.