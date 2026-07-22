Wolken und örtlich etwas Regen zur Wochenmitte in Hessen

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Nur im Süden Hessens setzt sich am Mittwoch zeitweise bei heiterem Wetter die Sonne durch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigt sich der Himmel sonst wechselnd und im Norden auch stark bewölkt. Die Wolken dort bringen demnach zeitweise Regen oder Sprühregen.

Sonst bleibt es in Hessen der Vorhersage zufolge bei Temperaturen zwischen 21 Grad in Nordhessen und 26 Grad an der Bergstraße trocken. In höheren Lagen sei es mit Werten um 17 Grad deutlich kühler. In der kommenden Nacht bleibe es wechselnd bis stark bewölkt, im Norden kann örtlich erneut Sprühregen fallen. Die Tiefstwerte sollen zwischen 13 und 8 Grad liegen.

Freundliches Wetter zum Start ins Wochenende

Der Donnerstag beginnt laut dem DWD zunächst stark bewölkt und im Norden erneut verregnet. Im Tagesverlauf setzt sich demnach dann von Süden her bei Höchstwerten zwischen 20 Grad im Norden und 26 Grad in Südhessen auch mal die Sonne durch und es bleibt trocken. In Hochlagen der Rhön soll es mit Werten um 16 Grad kühler sein.

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