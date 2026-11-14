Manager Christian Fischer

Worauf der Bosch-Chef bei der neuen Konzernstruktur setzt

Bosch stellt sich bei seiner Konzernstruktur neu auf. Bosch-Chef Christian Fischer will dadurch «Fesseln sprengen», die man sich über die Jahre selbst angelegt habe. Wie soll das funktionieren?

Bosch-Chef Fischer: «Wir müssen die Fesseln sprengen.» (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bosch-Chef Fischer: «Wir müssen die Fesseln sprengen.» (Archivbild)

Gerlingen (dpa/lsw) - Bosch-Chef Christian Fischer will, dass sein Konzern mit der geplanten Neuordnung mutiger und schneller wird. «Wir müssen die Fesseln sprengen, die wir uns über die Jahre selbst angelegt haben», sagte Fischer der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten». Es könne nicht sein, dass man sich durch langwierige Abstimmungsprozesse im eigenen Haus ausbremse, während sich der Markt in rasantem Tempo verändert.

Die neuen Gesellschaften blieben wesentlicher Teil der Bosch-Gruppe. Aber sie bekämen mehr Eigenständigkeit, sowohl organisatorisch als auch rechtlich, sagte der Chef des Technologiekonzerns. Es mache viel aus, ob man leitender Angestellter in einem Konzerngefüge ist oder als Geschäftsführer einer eigenständigen Gesellschaft eine Organfunktion ausübt und für einen eigenen Jahresabschluss verantwortlich ist.

Rund 62.500 Beschäftigte sollen wechseln

Bosch hatte vor etwas mehr als drei Wochen eine Neuordnung der Konzernstruktur in Deutschland angekündigt. Die Mobilitätssparte, die zentralen internen Servicebereiche, die IT und der Immobilienbereich sollen in eigene Gesellschaften ausgegliedert werden. Insgesamt sollen rund 62.500 Beschäftigte in die neuen Tochtergesellschaften wechseln, wie das Unternehmen in Gerlingen bei Stuttgart mitteilte. Die Neuordnung soll bis Ende 2027 abgeschlossen werden.

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Es gehe darum, die Ertragskraft der gesamten Gruppe nachhaltig zu steigern, damit man auch künftig technologische Durchbrüche aus eigener Kraft finanzieren könne, sagte Fischer damals laut Mitteilung.

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