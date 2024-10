Wücks Bundestrainer-Debüt: «Aufgeregtheit» und «Vorfreude»

Frankfurt/Main (dpa) - Christian Wück hat sich begeistert von der Kulisse bei seinem ersten Training als Coach der deutschen Fußballerinnen gezeigt. «Ich glaube, ich habe noch nie vor so vielen Zuschauern trainiert - nicht mal als Profi», sagte Wück nach der ersten Einheit vor mehr als 2.000 Zuschauern in Frankfurt am Main. Als Spieler war er unter anderem für den 1. FC Nürnberg und den Karlsruher SC aktiv. «Von daher merkt man schon, dass es eine andere Kategorie ist», betonte Wück.