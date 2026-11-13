«Würdevoll Abschied nehmen soll keine Geldfrage sein»

Kassel (dpa/lhe) - Der Tisch ist eingedeckt, Kerzen und frische Blumen sorgen für eine warme Atmosphäre. Würdevoll Abschied nehmen, das sollen Menschen mit kleinem Budget im Karo-Café in Kassel können. Das Kulturzentrum Schlachthof macht in den Räumen in direkter Nachbarschaft zum Hauptfriedhof ein Angebot für «bezahlbare» Trauerfeiern, wie Mitarbeiter Daniel Krooß sagt. «Das Thema Trauer wird ohnehin schon wenig angesprochen. Kommt dann noch Armut dazu, ist das noch mal ein Tabu», erläutert er.

Sterbe ein geliebter Mensch, könnten sich nicht alle einen würdevollen Abschied leisten, meint Krooß. Mit geringen finanziellen Mitteln könne dieser schnell zu einer kaum zu bewältigenden Belastung werden. «Das wird aber nur sehr ungern angesprochen in unserer Gesellschaft.»

Raum zum Trauern geben

Alles sei teurer geworden und damit auch Trauerfeiern. «In der Gastronomie können sich das unserer Erfahrung nach viele Menschen einfach nicht mehr leisten», sagt Krooß. Ein würdevoller Abschied dürfe aber keine Frage des Kontostands sein.

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«Wir wollen einen gemütlichen Raum bieten, in dem Menschen nach der Bestattung noch einmal zusammenkommen können, in dem sie gemeinsam trauern, Erinnerungen teilen, weinen oder auch lachen können.» 380 Euro kostet eine Trauerfeier mit 20 Menschen im Karo-Café, inklusive Kaffee, Tee, Wasser und Säften sowie Kuchen aus einer lokalen Bäckerei und frischen Blumen.

«Das ist aber eine Verhandlungsbasis. Wir sind kein starrer Dienstleister», betont Krooß. Es sei auch in Ordnung, wenn die Trauergesellschaft etwa den Kuchen selbst mitbringe oder mit einer kleineren Gruppe komme.

Eine Gruppe von ehrenamtlichen Helfern übernimmt die Betreuung der Trauergesellschaften vor Ort.«Ohne sie wäre dieses Angebot nicht möglich», unterstreicht Krooß. Acht Personen hätten sich schnell gefunden, darunter auch Trauerbegleiter. Sie begleiteten die Trauerfeier mit viel Feingefühl.

Nach der Beisetzung zusammen sein

«Das ist eine gute Sache», sagt Alexander Helbach von der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Aeternitas. Auch er berichtet von deutlich gestiegenen Kosten für eine Bestattung, die sich etwa im Rahmen der Inflationsrate bewege. Auch die Preise in der Gastronomie seien gestiegen. «Da sparen viele Menschen mittlerweile an der Trauerfeier.»

Dabei werde häufig unterschätzt, wie wichtig und auch schön das Zusammensein nach einer Beisetzung sein könne. «Wo es stattfindet, hört man eigentlich immer nur, dass es allen sehr gut getan hat, noch zusammen zu sein und zu reden», sagt Helbach. «Insofern ist es natürlich sinnvoll, wenn man einen Raum anbietet, in dem man eine Trauerfeier relativ günstig abhalten kann.»