Deutsche Sportgeschichte

«Wunder von Bern»: Sepp Herbergers Briefe bald öffentlich

Der Nachlass des legendären Weltmeistertrainers wird weiter erforscht. Band zwei der auf fünf Werke angelegten Reihe soll 2027 erscheinen – mit sehr persönlichen Einblicken in Mannschaft und Fußball.

Der erste Band «Herberger über Herberger» war 2023 erschienen. (Archivbild) Foto: Gerhard Rauchwetter/dpa
Der erste Band «Herberger über Herberger» war 2023 erschienen. (Archivbild)

Mannheim (dpa) - Die wissenschaftliche Aufarbeitung des Nachlasses von Fußball-Weltmeistertrainer Sepp Herberger (1897-1977) geht weiter. Der zweite Band der mit Spannung erwarteten Reihe über den legendären Coach erscheint voraussichtlich in der ersten Hälfte 2027. Das sagte der Mannheimer Historiker Hiram Kümper. Das Manuskript soll noch in diesem Jahr fertig werden.

Kümper ist Professor am Carl-Theodor-Lehrstuhl der Universität Mannheim und hat Herbergers Nachlass in weit mehr als 300 Akten gesichtet. Der Bestand gilt als eine der bedeutendsten Quellen zur deutschen Sportgeschichte.

Herberger plante Autobiografie

Der erste Band «Herberger über Herberger» war 2023 erschienen und widmete sich unter anderem den Aufzeichnungen für eine Autobiografie, an der Herberger in seinen letzten Lebensjahren gearbeitet hatte. Fertigstellen konnte der 1954er-Weltmeistertrainer das Werk nicht.

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Ursprünglich war der zweite Band früher erwartet worden. «Es hat schon alles viel länger gedauert als gedacht», sagte Kümper. Grund seien diesmal weniger die Quellen als Personalveränderungen. «Aber ich denke, das Ergebnis wird ein gutes.» Im Mittelpunkt des neuen Bandes steht die Korrespondenz Herbergers mit Nationalspielern und seinem Umfeld.

«Viele intime Einblicke»

Die Leser könnten «viele intime Einblicke in Herbergers Blick auf das Fußballspiel und in die Dynamik der Mannschaft untereinander» erwarten, sagte Kümper. Die Reihe entsteht mit Unterstützung der Sepp-Herberger-Stiftung und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund. Kümper rechnet insgesamt mit etwa fünf Bänden.

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