Zähes Topspiel: Heidenheim und FCK teilen die Punkte

Heidenheim (dpa) - Der 1. FC Heidenheim und der 1. FC Kaiserslautern haben sich in einem umkämpften Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga 0:0 getrennt. In der Tabelle rückten die Pfälzer damit zumindest bis Samstag direkt an die drittplatzierten Schwaben heran. An ihre überwiegend guten Leistungen vor der Länderspielpause konnten beide Teams auf der Ostalb aber nicht anknüpfen.

Zwingende Chancen gab es nur selten. Ein abgefälschter Schuss von Kaiserslauterns Semih Sahin flog an die Latte (9. Minute), ein Fallrückzieher von Heidenheims Julian Niehues oben auf das Tornetz (33.). FCK-Kapitän Marlon Ritter scheiterte per Freistoß an Schlussmann Thomas Dähne (45.+2).

Spannung erst in der Schlussphase

Heidenheims Abwehrchef Patrick Mainka rauschte zwischenzeitlich mit dem Fuß in Gegenspieler Fabian Kunze hinein und blieb zunächst liegen (30.). Der 31-Jährige konnte vor 15.000 Zuschauern aber doch weitermachen.

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