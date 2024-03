Zahl der Angriffe gegen Politiker deutlich gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Angriffe gegen Politiker ist im vergangenen Jahr in Hessen deutlich gestiegen. Nach Zahlen des Landeskriminalamts (LKA) in Wiesbaden haben sich die Angriffe auf Repräsentanten von Parteien 2023 im Vergleich zu 2022 fast vervierfacht, wie das Landtagsstudio des Hessischen Rundfunks berichtete.

Bei sogenannten Äußerungsdelikten, also Beleidigungen, Bedrohungen oder Nötigungen, waren Politiker der Grünen am häufigsten betroffen: Sie wurden in 72 Fällen angegriffen. Auf Platz zwei lagen in dieser Kategorie AfD-Politiker mit 27 erfassten Attacken.