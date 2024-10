Zahl der Balkonkraftwerke seit Jahresbeginn verdoppelt

Bonn/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Zahl der Balkonkraftwerke steigt auch in Hessen weiter rasant. Inzwischen zählt das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur 54.567 steckerfertige Solaranlagen» in Betrieb (Stand 4. Oktober), das sind in etwas doppelt so viele wie noch zu Jahresbeginn. Damit liegt Hessen im Bundestrend. Deutschlandweit wurden 708.590 Balkonkraftwerke registriert, ebenfalls eine Verdoppelung seit Jahresbeginn. Wahrscheinlich ist die Zahl sogar noch höher, da es eine Frist von einem Monat für Nachmeldungen gibt und manche Anlagen - trotz Pflicht - schlicht nicht gemeldet werden.