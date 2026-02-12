Streiks

Zahl der gestrichenen Flüge in Frankfurt unklar

Wer am Donnerstag mit der Lufthansa fliegen will, braucht starke Nerven - die Piloten und Crews der Fluggesellschaft streiken bundesweit. Wie sieht es am Frankfurter Flughafen aus?

Voraussichtlich am Freitag plant die Lufthansa wieder zum normalen Flugbetrieb zurückzukehren. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Voraussichtlich am Freitag plant die Lufthansa wieder zum normalen Flugbetrieb zurückzukehren.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach Beginn der angekündigten Streiks durch Piloten und Flugbegleiter der Lufthansa ist die genaue Zahl der annullierten Flüge weiterhin unklar. Hunderte Jets blieben am Frankfurter Flughafen am Boden, doch genaue Zahlen könnten nicht genannt werden, teilte ein Sprecher der Airline mit. Zuvor waren lediglich «umfangreiche Flugstreichungen» angekündigt worden.

Seit Mitternacht sind rund 4.800 Piloten der Lufthansa sowie der Lufthansa Cargo und knapp 20.000 Beschäftigte der Kabinengewerkschaft Ufo zum Ausstand aufgerufen. Vereinzelt finden sich auf den Abflugplänen des Frankfurter Flughafens Lufthansa-Verbindungen, die aufrechterhalten werden sollen. Dies sei aber nicht sicher, warnte der Sprecher des Unternehmens. Auch kurzfristig könnten sich Crewmitglieder dem Streik anschließen.

Was können Passagiere jetzt tun?

Fluggäste sollten vor allem auf digitalen Wegen informiert werden und möglichst nicht auf eigene Faust zum Flughafen kommen. Lufthansa hat angekündigt, im großen Umfang elektronische Umbuchungen anzubieten. Erst für den Freitag rechnet die Airline wieder mit der Rückkehr zum normalen Flugplan.

