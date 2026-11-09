Arbeitsmarkt

Zahl der Kurzarbeiter im Südwesten mehr als verdoppelt

Vor allem die Metall- und Elektroindustrie kämpft mit der Konjunkturflaute und muss Stellen kürzen. Im Südwesten setzen viele Betriebe auch auf Kurzarbeit, um Fachkräfte zu halten.

Ursache für den Anstieg der Kurzarbeit sind laut Landesamt der Strukturwandel und die seit 2023 anhaltende Konjunkturschwäche. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ursache für den Anstieg der Kurzarbeit sind laut Landesamt der Strukturwandel und die seit 2023 anhaltende Konjunkturschwäche. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Kurzarbeiter in Baden-Württemberg hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Während 2023 noch knapp 24.000 Beschäftigte in rund 1.200 Betrieben konjunkturelles Kurzarbeitergeld bezogen hätten, seien es im Jahr 2025 im Jahresdurchschnitt schon rund 56.500 Personen in etwa 2.300 Betrieben gewesen, wie das Statistische Landesamt auf Basis der Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das sei ein Anstieg um fast 135 Prozent. 

Ursache sind laut Landesamt der Strukturwandel und die seit 2023 anhaltende Konjunkturschwäche. Am stärksten trifft die konjunkturelle Schwäche das Verarbeitende Gewerbe und dort vor allem die Metall- und Elektroindustrie. Viele Betriebe setzen laut Landesamt auf Kurzarbeit statt auf Stellenabbau, um ihre Fachkräfte zu halten. 

Die sogenannte Kurzarbeiterquote Baden-Württembergs lag im vergangenen Jahr mit 1,1 Prozent an der Spitze im Vergleich deutscher Bundesländer und übertraf den bundesweiten Durchschnitt von 0,6 Prozent deutlich. Die Kurzarbeiterquote setzt die Zahl der Kurzarbeitenden ins Verhältnis zu allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. In Phasen wirtschaftlicher Stabilität gelte im Land eine Quote von 0,1 bis 0,2 Prozent als üblich, so das Statistische Landesamt.

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