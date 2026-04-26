DLRG

Zahl der Schwimmabzeichen in Hessen gestiegen

Die Badesaison steht vor der Tür - gut, wenn man dann schon schwimmen kann. Wie sieht es mit den Schwimmabzeichen aus?

Zahl der Teilnehmer an Schwimmkursen ist rückläufig. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Zahl der Teilnehmer an Schwimmkursen ist rückläufig. (Archivbild)

Bad Nenndorf (dpa/lhe) - Im vergangenen Jahr haben in Hessen wieder mehr Menschen Schwimmabzeichen gemacht. Die Abzeichen in Bronze, Silber und Gold wurden nach Zahlen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 2025 insgesamt 9.070 mal verliehen. Im Jahr zuvor waren es gut 1.000 weniger. Erst mit dem bestandenen Schwimmabzeichen Bronze, dem sogenannten Freischwimmer, gilt man als sicherer Schwimmer. 

Die DLRG-Lebensretter gehen davon aus: Wer ein Schwimmabzeichen erwirbt, weist damit nach, sicher schwimmen zu können. Und das gilt bereits mit dem Schwimmabzeichen Bronze. Nach DLRG-Angaben ist ein wesentliches Kriterium für den Freischwimmer das ausdauernde Schwimmen - genauer gesagt müssen Aspiranten unter anderem mindestens 15 Minuten lang pausenlos schwimmen, ohne sich festzuhalten. 

Eine Vorstufe der Schwimmabzeichen zum sicheren Schwimmer ist das Seepferdchen. Das machten der DLRG zufolge landesweit im vergangenen Jahr 5.259 Menschen und damit etwas weniger als im Jahr zuvor. 

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Auch die Zahl der Teilnehmenden an Schwimmkursen ging um gut 2.000 zurück auf 32.174. Die DLRG ist nach eigenen Angaben die größte Wasserrettungsorganisation der Welt.

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