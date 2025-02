Zahl der Trauungen hat 2023 Tiefstand seit 2000 erreicht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Am kommenden Freitag ist Valentinstag - wie viele Menschen geben sich in Hessen das Jawort? 2023 hat die Zahl der Trauungen im Land einen Tiefstand mit 26.388 Eheschließungen erreicht. Das waren 8 Prozent weniger Trauungen als im Vorjahr. «Seit 2000 wurden in einem Jahr noch nie so wenige Ehen geschlossen», teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden mit. Zahlen für 2024 legte es noch nicht vor.