Zahl der Verkehrstoten sinkt im Langzeitvergleich stark

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Verkehrstoten in Hessen ist seit 1970 um knapp 88 Prozent gesunken. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte, sind 2025 landesweit 199 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen. 1970 waren es noch 1.644 Opfer gewesen – der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Ab diesem Zeitpunkt sank die Zahl der Verkehrstoten in Hessen tendenziell, wie eine Langzeitauswertung zeigt.

In den frühen 1970er Jahren wurden mehrere neue Verkehrsregelungen eingeführt, wie das Landesamt erläuterte. Dazu zählte die Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde auf Landstraßen (1972) und die Höchstgrenze von 0,8 Promille Blutalkoholkonzentrationswert (1973). Nach Einführung der Helmtragepflicht (1980) und der Gurtanlegepflicht (1984) sei die Zahl weiter gefallen.

Dem Rückgang der Verkehrstoten nach 1970 steht eine starke Zunahme bei den zugelassenen Fahrzeugen gegenüber. Die Marke von 2 Millionen Fahrzeugen sei 1976 überschritten worden und bis zum Jahr 2025 auf rund 4,75 Millionen gestiegen.