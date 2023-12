Zahl der Vermisstenfälle 2023 in Hessen gesunken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Vermissten in Hessen ist in diesem Jahr im Vergleich zu 2022 gesunken. Zum Stichtag 15. Dezember 2023 waren im polizeilichen Informations- und Fahndungssystem (INPOL) insgesamt 6132 aktuelle und inaktuelle Fahndungen zu vermissten Personen registriert, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden auf dpa-Anfrage mitteilte. Für 2022 hatte diese Summe 6811 betragen. Da der INPOL-Fahndungsbestand mehrfach täglich aktualisiert wird, sind dies keine absoluten Zahlen sondern Werte, die sich je nach Anfragezeitpunkt ändern können.