Zahl geförderter Familienzentren deutlich gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der vom Land Hessen geförderten Familienzentren hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Zuletzt wurden 227 solcher Einrichtungen gezählt, 2014 waren es lediglich 113, wie aus einer Antwort des Familienministeriums in Wiesbaden auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion hervorgeht. Die finanzielle Unterstützung sei von anfänglich 12.000 Euro pro Zentrum und Jahr auf inzwischen 18.000 Euro gestiegen, hieß es.

Erst kürzlich war bekanntgeworden, dass die Landesregierung in diesem Jahr 16 neue Familienzentren fördert. «Die Familienzentren in Hessen sind wichtige Anlaufstellen, dort erhalten Eltern und Kinder umfassende Angebote», erklärte Ministerin Stolz. Und: «Wir unterstützen damit Orte, an denen sich Familien begegnen und beraten lassen können. Das stärkt auch das Gemeinwohl.» Die insgesamt 227 unterstützten Einrichtungen befinden sich demnach in Städten, aber auch in ländlichen Regionen. In jedem Landkreis gibt es den Angaben zufolge mindestens zwei solcher Einrichtungen.