Zahnarztkosten-Vorstoß: Rhein warnt vor sozialer Kälte

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sieht die Vorschläge des CDU-Wirtschaftsrats beispielsweise zu Einschnitten bei der Gesundheitsversorgung kritisch. «Wir brauchen einen neuen Respekt vor Leistung und keine neue soziale Kälte», sagte er der «Bild-Zeitung». «Die Vorschläge von MIT und Wirtschaftsrat zu Einschränkungen bei Teilzeit und Gesundheitsleistungen wie Zahnarztbehandlungen entsprechen nicht meiner Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit.»

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Der CDU-Wirtschaftsrat, ein parteinaher Unternehmer-Verein, hatte vorgeschlagen, Zahnarztbehandlungen aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung herauszunehmen. Ein Sprecher der Bundesregierung betonte, dass Schwarz-Rot derzeit keine derartigen Reformpläne habe. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), der Wirtschaftsflügel der CDU, hatte in einem Antrag für den CDU-Parteitag gefordert, den Rechtsanspruch auf Teilzeit einzuschränken und darin von «Lifestyle-Teilzeit» geschrieben.