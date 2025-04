Zankapfel offener Sonntag – Wie gehen Kommunen damit um?

Wiesbaden (dpa/lhe) - Was in anderen Ländern zum Alltag gehört, ist in Deutschland umstritten. Sonntags Brötchen beim Bäcker holen – kein Problem. Bei vielen anderen Geschäften bleiben allerdings die Türen verschlossen. In Hessen regelt ein eigenes Ladenöffnungsgesetz die strengen Vorgaben für eine Sonntagsöffnung. Was die einen als wichtige Marketingaktion sehen, ist für andere der Verlust eines hohen Gutes.