Zarrella ist dankbar, mit zwei Kulturen aufgewachsen zu sein

Köln (dpa) - Moderator und Sänger Giovanni Zarrella hält die Kombination aus deutschem Handwerk und italienischem Stil für ziemlich ideal. «Ich sage es so: Ein Auto mit deutscher Technik und italienischem Design - was eine perfekte Mischung», erklärte der 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Ähnliches gelte in der Mode, bei einem guten Anzug. «Designt gerne von einem Italiener, geschneidert von einem Deutschen», fasste der Entertainer seine Haltung zusammen.