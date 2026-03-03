Gefährliche Plagegeister

Zecken und Tigermücken – So schützen Sie sich in Hessen

Zecken und Tigermücken sind in Hessen auf dem Vormarsch. Warum ein Blick auf den Impfpass und der Check des eigenen Gartens jetzt besonders wichtig sind.

Wer viel draußen ist, sollte den Impfstatus prüfen und nach einem Zeckenstich auf Symptome achten. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Wer viel draußen ist, sollte den Impfstatus prüfen und nach einem Zeckenstich auf Symptome achten. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Sie sind klein, lästig, teils gefährlich und schon aktiv: In Hessen hat die Zeckensaison begonnen. Hessens Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU) hat die Menschen deshalb dazu aufgerufen, ihren FSME-Impfstatus zu überprüfen. FSME steht für Frühsommer-Meningoenzephalitis. Diese Entzündung des Gehirns wird von Zecken übertragen. Wie wichtig Vorsorge ist, zeige die steigende Zahl der FSME-Risikogebiete in Deutschland, erläuterte Stolz. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In Hessen sind zehn Land- und Stadtkreise als FSME-Risikogebiete ausgewiesen. Dazu zählen die Städte Offenbach und Darmstadt sowie die Landkreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Fulda, Groß-Gerau, Main-Kinzig, Marburg-Biedenkopf, Odenwald und der Kreis Offenbach. Im Jahr 2025 wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 25 FSME-Fälle in Hessen registriert. Im Jahr 2024 waren es noch zehn Fälle gewesen. FSME kann auch außerhalb der Risikogebiete vorkommen. 

Impfstatus vor Ausflügen in Risikogebiete prüfen

Das Risiko einer Ansteckung ist für Menschen besonders hoch, wenn sie häufig im Wald, auf Feldwegen oder an Flüssen unterwegs sind. Insbesondere vor Aufenthalten in Risikogebieten sollte der Impfstatus überprüft werden, rät das Gesundheitsministerium. Am besten spreche man seinen Hausarzt oder Kinderarzt an. Die Impfung muss regelmäßig aufgefrischt werden, um wirksam zu schützen.

Gegen die ebenfalls von Zecken übertragene Borreliose ist zwar keine Impfung möglich, jedoch kann die bakterielle Infektion gut mit Antibiotika behandelt werden. Wer nach einem Zeckenstich innerhalb der folgenden Wochen eine Hautveränderung bemerkt oder grippeartige Symptome entwickelt, sollte umgehend eine Arztpraxis aufsuchen.

Mit langer Kleidung schützen

Zecken werden laut dem Ministerium bei Temperaturen ab circa sieben Grad aktiv. Sie halten sich besonders gerne im Unterholz, in Gebüschen sowie in hohen Gräsern und losem Laub auf. 

Zum Schutz vor den kleinen Parasiten empfiehlt das Ministerium, Kleidung zu tragen, die möglichst viel Körperoberfläche bedeckt. Das Auftragen von Insektenmitteln auf der Haut biete zusätzlich zeitlich begrenzten Schutz. Nach einem Aufenthalt im Freien solle man den Körper absuchen, hieß es. Gefundene Zecken sollten rasch und ohne sie zu quetschen mit einer feinen Splitterpinzette oder einem speziellen Zeckenset entfernt werden, um so das Infektionsrisiko zu vermindern.

Die Asiatische Tigermücke fühlt sich auch in Hessen immer wohler. (Archivbild) Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa
Die Asiatische Tigermücke fühlt sich auch in Hessen immer wohler. (Archivbild)

Risiko durch Asiatische Tigermücke steigt

Doch nicht nur Zecken stellen im Frühjahr und Sommer ein Risiko dar – auch die Asiatische Tigermücke kann für Menschen problematisch werden. Die schwarz-weiß gestreifte Stechmücke, die ursprünglich aus Südostasien stammt, sticht aggressiver als heimische Arten und kann verschiedene Viruserkrankungen wie Dengue- oder West-Nil-Fieber übertragen. 

Zwar wurde eine entsprechende Übertragung laut dem Ministerium bislang in Deutschland noch nicht nachgewiesen. «Jedoch steigt das Risiko mit zunehmender Ausbreitung der Mücke, denn die Erreger werden regelmäßig von Reiserückkehrenden eingeschleppt», betonte es. Gleichzeitig erhöhten die klimawandelbedingten höheren Temperaturen das Risiko für Krankheitsübertragungen auf den Menschen. 

Mögliche Brutplätze beseitigen

«In Hessen kann jede und jeder dazu beitragen, das Gesundheitsrisiko durch die Asiatische Tigermücke möglichst gering zu halten», erklärte Gesundheitsministerin Stolz. Um ihre weitere Verbreitung einzudämmen, sei es ratsam, schon jetzt das eigene Grundstück sorgfältig zu überprüfen und potenzielle Brutplätze zu beseitigen oder unzugänglich zu machen. «Auf diese Weise lässt sich das Schlüpfen der Larven am effektivsten verhindern.» 

Das Insekt komme mit den trockenen und heißen Sommertagen gut klar, erläuterte das Ministerium. Kleinste Wasseransammlungen, beispielsweise in einem weggeworfenen Joghurtbecher oder einer Getränkedose, seien für die Asiatische Tigermücke als Brutgewässer ausreichend, warnte es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wie man sich vor stechenden «Plagegeistern» schützt
Zecken, Mücken und Co.

Wie man sich vor stechenden «Plagegeistern» schützt

Mit steigenden Temperaturen beginnt auch in der Natur wieder das große Krabbeln. Dabei gibt es einige Tiere, vor denen man sich in Acht nehmen sollte.

30.04.2025

Zeckenzeit hat begonnen - Ist der Impfstatus noch ok?
Krankheiten

Zeckenzeit hat begonnen - Ist der Impfstatus noch ok?

Zecken können verschiedene Krankheiten übertragen. Gegen die gefährliche Zeckenenzephalitis gibt es eine Impfung. Jedoch muss der Schutz regelmäßig aufgefrischt werden, um wirksam zu schützen.

11.03.2025

Drei neue FSME-Risikogebiete in Deutschland
Von Zecken übertragene Viren

Drei neue FSME-Risikogebiete in Deutschland

Zecken können in vielen Teilen Deutschlands die Erreger der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Nun gibt es drei neue Risikogebiete - im Norden, Süden und Osten von Deutschland.

27.02.2025

FSME-Fälle in diesem Jahr deutlich gestiegen
Saison geht zu Ende

FSME-Fälle in diesem Jahr deutlich gestiegen

Mit der kalten Jahreszeit nimmt die Aktivität der Zecken ab – dennoch ist weiterhin Vorsicht geboten. Die Zahl der FSME-Fälle liegt in diesem Jahr deutlich höher als im Vorjahr.

11.11.2024

FSME

Gefahr durch Zecken - Zwei neue Risikogebiete ausgewiesen

Durch einen Zeckenstich mit FSME-Viren infiziert zu werden, ist nicht mehr nur ein Problem in Teilen Süddeutschlands. Die neuen Risikogebiete liegen zunehmend nördlicher.

29.02.2024