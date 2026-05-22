Auseinandersetzung

Zehn Jugendliche schlagen sich auf Heilbronner Marktplatz

Mitten in Heilbronn eskaliert eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Mindestens zehn Menschen sind am Nachmittag auf dem Marktplatz in Heilbronn in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Aufgrund der Videobeobachtungen wird davon ausgegangen, dass es sich um Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren handelt, wie die Polizei mitteilte. Die Beteiligten hätten scheinbar wahllos aufeinander eingeschlagen.

Bei der unmittelbar eingeleiteten Fahndung sind den Angaben nach zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Die Polizei Heilbronn bittet um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall auf dem Marktplatz beobachtet haben. Der Marktplatz der Stadt wird seit vergangenem Herbst videoüberwacht.

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