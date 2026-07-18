Kilometerlanger Rückstau

Zehn Verletzte bei Busunfall auf der A5

Verhängnisvolle Kettenreaktion auf der Autobahn: Ein Fahrzeug gerät auf regennasser Straße ins Schleudern, rammt einen zweiten Wagen und schließlich einen Reisebus. Das hat erhebliche Folgen.

Der Unfall auf der A5 löste einen kilometerlangen Rückstau aus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Unfall auf der A5 löste einen kilometerlangen Rückstau aus. (Symbolbild)

Appenweier (dpa) - Bei einem Verkehrsunfall auf der regennassen Autobahn 5 nahe der deutsch-französischen Grenze sind zehn Menschen verletzt worden. Ein Auto war nach Polizeiangaben vermutlich wegen Aquaplanings ins Schleudern geraten, rammte einen anderen Wagen, die Leitplanke und schließlich einen Reisebus. Zehn der zwölf Businsassen wurden leicht verletzt, fünf von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend im Ortenaukreis bei Appenweier. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 100.000 Euro. Der Verkehr musste vorübergehend über den Standstreifen geleitet werden, wodurch sich ein kilometerlanger Rückstau bildete.

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