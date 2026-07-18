Zehn Verletzte bei Busunfall auf der A5

Appenweier (dpa) - Bei einem Verkehrsunfall auf der regennassen Autobahn 5 nahe der deutsch-französischen Grenze sind zehn Menschen verletzt worden. Ein Auto war nach Polizeiangaben vermutlich wegen Aquaplanings ins Schleudern geraten, rammte einen anderen Wagen, die Leitplanke und schließlich einen Reisebus. Zehn der zwölf Businsassen wurden leicht verletzt, fünf von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.