Riedlingen (dpa/lsw) - Ein Zehnjähriger ist in Riedlingen (Landkreis Biberach) mit einem getunten E-Scooter unterwegs gewesen und hat sich bei einer Polizeikontrolle zunächst als 14-Jähriger ausgegeben. Als die Beamten ihn zu Hause bei der Mutter ablieferten, flog der Schwindel auf, wie die Polizei mitteilte.

Der E-Scooter fuhr demnach mindestens 35 statt der erlaubten 20 Kilometer pro Stunde. Der Vater, auf den der Roller zugelassen ist, soll die Fahrt wohl erlaubt haben. Auf ihn kommen den Angaben nach mehrere Anzeigen zu, der Zehnjährige ist strafunmündig. Die Polizei beschlagnahmte den Roller. Auf einem Rollenprüfstand soll nun gemessen werden, wie schnell er tatsächlich fährt.