Zehntausende offene Ermittlungen in Baden-Württemberg

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei den Staatsanwaltschaften in Baden-Württemberg staut sich nicht nur die Arbeit, sie wächst sogar weiter: Die Zahl unerledigter Fälle nimmt Tag für Tag zu und hat nach neuen Zahlen des Justizministeriums eine Höchstmarke erreicht, obwohl die Zahl der Ankläger gestiegen ist.

Aktenberg wächst

Zur Jahreswende waren laut Statistik landesweit noch fast 84.000 Strafverfahren offen, das waren rund 4.500 mehr als zu Beginn des vergangenen Jahres und fast 38 Prozent mehr als im Jahr 2020.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Der Grund: Es kamen zwar zwei Prozent weniger neue Verfahren hinzu (583.000), allerdings erledigten die Staatsanwaltschaften auch «nur» rund 578.000 Verfahren - das sind mehr als drei Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie aus der Antwort des Landesjustizministeriums auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht.

Anklagen in jedem fünften Fall

Die weitaus meisten werden geprüft und wieder eingestellt, etwa wegen zu schwachen Tatverdachts, geringer Schuld oder erfüllter Auflagen. Im vergangenen 2025 Jahr wurde in Baden-Württemberg laut Ministerium in etwa jedem fünften Fall (19,6 Prozent) der Verfahren Anklage erhoben oder ein Strafbefehl beantragt.

«In den letzten Jahren ist die Zahl der Verfahren, die bei den Staatsanwaltschaften neu eingehen und bearbeitet werden müssen, deutlich angestiegen», sagt auch Justizministerin Marion Gentges (CDU). «Das ist eine spürbare Mehrbelastung für die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.» Das Land habe früh gegengesteuert und sei trotz der Zunahme noch gut aufgestellt. «Wir werden aber weiterhin sehr genau beobachten müssen, wie sich die Zahlen entwickeln», sagte sie.

Richter sind besorgt

Ermittler müssen in jedem Verfahren entscheiden, ob sie Anklage erheben oder einstellen – eine Frist dafür gibt es nicht. Einfache Fälle kann die Staatsanwaltschaft in wenigen Wochen bis Monaten abschließen. Komplexe Verfahren mit internationalen Bezügen oder großen Datenmengen können dagegen mehrere Jahre dauern.