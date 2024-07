Zeitersparnis: Fraport setzt zusätzliche CT-Scanner ein

Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen kommen Passagiere schneller durch die Personenkontrollen. Der Betreiber Fraport hat nach eigenen Angaben weitere neun Gepäckscanner mit Computer-Tomographie-Technik installiert. Diese Geräte erstellen dreidimensionale Kontrollbilder des Handgepäcks, sodass die Passagiere Flüssigkeiten, Smartphones und andere elektronische Geräte nicht mehr herausnehmen müssen. Dies hatte in der Vergangenheit zu großen Verzögerungen an den Kontrollstellen geführt.