Bild
Verkehr

Zeitfresser Stau: Pendler werden immer stärker ausgebremst

Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg: Der Verkehr stockt spürbar, die Reisezeiten steigen. Wer täglich im Auto sitzt, zahlt mit Lebenszeit.

Pendler verlieren viel Zeit im Stau. (Foto-Archiv Foto: Marijan Murat/dpa
Pendler verlieren viel Zeit im Stau. (Foto-Archiv

München/Stuttgart (dpa/lsw) - Wer morgens im Auto sitzt, spürt es längst: Staus sind in Baden-Württembergs Ballungsräumen kein Ausnahmezustand mehr, sondern Alltag. Wie stark Autofahrerinnen und Autofahrer besonders in Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg ausgebremst werden, zeigt der Verkehrsindex des Karten- und Navigationsspezialisten TomTom. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Für Pendler heißt das: längere Wege, mehr Stress, weniger Freizeit. Und die Erkenntnis, dass schnelle Entlastung nicht in Sicht ist - obwohl Baden-Württemberg noch gut dasteht, wie aus den Zahlen hervorgeht. 

Begrenzter Straßenraum in Stuttgart trifft auf hohe Nachfrage

Die Verkehrslage in Stuttgart verschärfte sich laut dem Verkehrsindex im vergangenen Jahr erneut. Im Großraum der Landeshauptstadt floss der Verkehr durchschnittlich 37,8 Prozent langsamer als bei freier Fahrt. Das Staulevel lag damit rund vier Prozent höher als im Vorjahr. Gleichzeitig sank die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit auf 27,8 Kilometer pro Stunde. Dies deute auf einen zunehmend stockenden Verkehrsablauf hin.

In der Rushhour verbrachten Autofahrerinnen und Autofahrer im Großraum Stuttgart rund 192 Stunden – rund 2 Prozent mehr als im Jahr zuvor. «Verschärfend wirken dabei die topographischen Gegebenheiten und der begrenzte Straßenraum, die zusätzliche Ausbaumöglichkeiten stark einschränken und steigende Verkehrsströme besonders schnell in Staus übersetzen», heißt es in der Untersuchung.

Begrenzter Raum in Karlsruhe und Freiburg 

Auch in Karlsruhe war eine spürbare Verschärfung der Verkehrslage im Jahr 2025 sichtbar. Im Großraum der Stadt lag das durchschnittliche Staulevel bei 23 Prozent und damit rund 12 Prozent höher als im Vorjahr. Gleichzeitig sank die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit auf 56,6 Kilometer pro Stunde. Während der Hauptverkehrszeiten verbrachten Autofahrerinnen und Autofahrer im Großraum Karlsruhe 2025 rund 93 Stunden auf den Straßen. Die Zahlen verdeutlichten die Rolle Karlsruhes als Technologie- und Pendlerstandort, in dem regionale und überregionale Verkehrsströme auf ein begrenztes Straßennetz treffen. 

Im Großraum Freiburg lag das durchschnittliche Staulevel bei 24,5 Prozent und damit rund 11 Prozent höher als im Vorjahr. Gleichzeitig sank die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit auf 54,9 Kilometer pro Stunde. In der Rushhour verbrachten Autofahrerinnen und Autofahrer im Großraum Freiburg im Jahr 2025 ebenso wie Karlsruhe rund 93 Stunden auf den Straßen. 

Besserung nicht in Sicht

Für das laufende Jahr machen die Experten wenig Hoffnung. Weniger Homeoffice, längere Pendelwege infolge der Stadtflucht und eine hohe Baustellendichte wirkten gleichzeitig und verstärken sich gegenseitig. Investitionen in die Infrastruktur seien notwendig und unverzichtbar und entfalteten ihre entlastende Wirkung jedoch erst mittelfristig.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Brand auf A8 - Sperrung Richtung Stuttgart aufgehoben
Verkehr

Nach Brand auf A8 - Sperrung Richtung Stuttgart aufgehoben

Geduldsprobe für Pendler und Reisende: Nach einem Lkw-Brand auf der A8 gibt es eine Vollsperrung - seit dem Mittag ist zumindest die Fahrbahn in Richtung Stuttgart wieder freigegeben.

15.09.2025

Lkw-Anhänger brennt - Stau auf A81 bei Stuttgart
Brand

Lkw-Anhänger brennt - Stau auf A81 bei Stuttgart

Ausgerechnet im Feierabendverkehr fängt ein Lkw-Anhänger auf einer Autobahn bei Stuttgart Feuer. Für Pendler bedeutet das: Geduld mitbringen.

03.07.2025

Pfingststau in Bayern, entspannte Verkehrslage in NRW
Verkehr

Pfingststau in Bayern, entspannte Verkehrslage in NRW

45 Kilometer Stau allein auf der Tauernautobahn: Am Pfingstwochenende fand sich mancher Reisender in einer Blechlawine wieder. Zügiger kamen etwa die Menschen auf Nordrhein-Westfalens Straßen voran.

07.06.2025

43 Stunden Stau: Warum Pendler immer länger warten müssen
Verkehr

43 Stunden Stau: Warum Pendler immer länger warten müssen

An sich habe Deutschland eine sehr gute Infrastruktur - wenn sie denn benutzbar wäre, sagt ein Verkehrsexperte. Ist sie häufig jedoch nicht.

07.01.2025

Straßenverkehr

Stau in Deutschland: Wo Autofahrer viel Geduld brauchen

Längere Fahrzeiten im Stadtverkehr nerven die Fahrerinnen und Fahrer. Im vergangenen Jahr hat sich die Verkehrslage in den deutschen Städten leicht verschlechtert.

10.01.2024