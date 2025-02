Zeitplan für mögliches Kormoran-Management steht

Langenargen/Stuttgart (dpa) - Er beschäftigt seit Jahren die Politik: Dem als Fischräuber gefürchtete Kormoran könnte am Bodensee bald Einhalt geboten werden. Ein Zeitplan für den Einstieg in ein mögliches länderübergreifendes und koordiniertes Vorgehen gegen das Tier steht, wie das Umweltministerium in Stuttgart auf Anfrage mitteilte. Seit diesem Jahr hat Baden-Württemberg den Vorsitz der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK).