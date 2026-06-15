Kriminalität

Zeuge jagt Apothekeneinbrecher - Diebe fliehen ohne Beute

Mit E-Scooter und Sturmhaube flüchten zwei Einbrecher – doch ein mutiger Zeuge macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Die Ermittler suchen nach den mit Sturmhauben maskierten Tätern. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Ermittler suchen nach den mit Sturmhauben maskierten Tätern. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Ein aufmerksamer Zeuge hat zwei Diebe verfolgt, die in der Nacht zum Samstag in eine Apotheke in Offenbach eingebrochen sind. Die Beute - zahlreiche Medikamente im Wert von mehreren tausend Euro - ließen sie nach Angaben der Polizei auf der Flucht zurück.

Ein Zeuge hatte über den Notruf die Polizei verständigt und die beiden Täter, die sich auf einem E-Scooter davonmachten, verfolgt, wie die Ermittler weiter mitteilten. Offenbar überrascht von ihrem Verfolger ließen die mit Sturmhauben maskierten Täter das Tuch, in das sie ihre Beute eingewickelt hatten, zurück und flohen unerkannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

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