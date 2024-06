Zeugenbefragungen im «Reichsbürger»-Prozess gehen weiter

Unter anderem ging es um ein Schaubild namens «The Great Awakening Map», das der Beamte dem verschwörungsmythologischen Spektrum zuordnete. Die Verteidiger wiesen darauf hin, dass nicht erwiesen ist, dass die Grafik der Weltanschauung ihres Mandanten entspricht. Es ging auch um die Frage, ob ein handschriftlicher Code eine Waffenbezeichnung ist, ein Passwort oder ein Autokennzeichen. Am Dienstag war festgestellt worden, dass der Ex-Militär bis 1996 Teil eines Fallschirmjägerbataillons der Bundeswehr war und er zuletzt seinen Lebensmittelpunkt in Brasilien hatte.

In Frankfurt wird neun Angeklagten vorgeworfen, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein beziehungsweise diese unterstützt zu haben. Es soll ein bewaffneter Umsturz geplant gewesen sein. Dabei hätten die Angeklagten bewusst Tote in Kauf genommen, meint die Anklage. In Grundzügen sollen sie schon Strukturen für eine eigene Staatsordnung ausgearbeitet haben. Bis zum Urteil gilt für die Angeklagten die Unschuldsvermutung. Mit zwei weiteren Verfahren in München und Stuttgart müssen sich insgesamt 26 mutmaßliche Verschwörer in dem Komplex verantworten.