Zöllner gehen gegen Schwarzarbeit beim Glasfaser-Ausbau vor

Siegen (dpa) - Dem Zoll ist ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität im Glasfaser-Internetausbau gelungen. Gegen eine «bundesweit im Breitbandausbau tätige Tätergruppierung aus Südwestfalen» seien Durchsuchungsbeschlüsse an 14 Orten in NRW, Hessen und Bremen in insgesamt 24 Objekten vollstreckt worden, teilte das Hauptzollamt Dortmund an seinem Standort Siegen mit. Den mutmaßlichen Tätern wird unter anderem Steuerhinterziehung und das Einschleusen von Ausländern vorgeworfen.