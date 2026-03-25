Zoll findet 84.250 Euro in Müllsack bei Fahrzeugkontrolle

Hunderdorf (dpa) - Knapp 85.000 Euro sind vom Zoll bei einer Kontrolle in einem Auto gefunden worden. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Bayerischer Wald Nord an der A3 habe der 32 Jahre alte Mann auf Nachfrage der Polizei angegeben, auf dem Weg zu einer Arbeitsstelle in Frankfurt zu sein und lediglich eine Schachtel Zigaretten und rund 1.000 Euro Bargeld dabei zu haben, teilte das Hauptzollamt Landshut mit.