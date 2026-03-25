Zoll findet 84.250 Euro in Müllsack bei Fahrzeugkontrolle
Ein Karton voller Geldscheine, ein positiver Drogentest und ein mysteriöser Auftrag nach Frankfurt. Was steckt hinter dem Fund auf der Autobahn 3?
Hunderdorf (dpa) - Knapp 85.000 Euro sind vom Zoll bei einer Kontrolle in einem Auto gefunden worden. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Bayerischer Wald Nord an der A3 habe der 32 Jahre alte Mann auf Nachfrage der Polizei angegeben, auf dem Weg zu einer Arbeitsstelle in Frankfurt zu sein und lediglich eine Schachtel Zigaretten und rund 1.000 Euro Bargeld dabei zu haben, teilte das Hauptzollamt Landshut mit.
Bei der anschließenden Überprüfung entdeckten die Beamten auf einem Rücksitz einen Karton. Der Fahrer gab an, dass er den Inhalt nicht kenne und er den Karton nur für eine andere Person nach Frankfurt transportiere. Beim Öffnen fanden die Zollbeamten in einem Müllsack Bargeld in Höhe von 84.250 Euro. Das Bargeld wies Kokainspuren auf, auch ein Drogentest fiel positiv aus. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Geldwäsche eingeleitet.