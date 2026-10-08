Im Wert von 20.000 Euro

Zoll stoppt Reisende mit Hochzeitsgeschenk aus Gold

Eigentlich sollte es ein Geschenk zur Hochzeit sein. Doch am Flughafen flog der Goldschmuck im Rucksack auf, und für die Reisende hat das Folgen. Was der Zoll Reisenden rät.

Immer wieder erwischt der Zoll Reisende mit zu viel Gold im Gepäck. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Immer wieder erwischt der Zoll Reisende mit zu viel Gold im Gepäck. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Knapp 20.000 Euro in Gold im Rucksack, als Hochzeitsgeschenk für eine Verwandte gedacht: Mit diesem Fund hat der Zoll im Juni am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden eine Reisende aus Großbritannien gestoppt. Der Schmuck war nicht angemeldet, gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die fälligen Einfuhrabgaben wurden festgesetzt, wie das Hauptzollamt Karlsruhe nun mitteilte.

Der Fall ist kein Einzelfall. Von Ende März bis Ende September stellte der Zoll laut eigenen Angaben am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden 64 Fälle fest, in denen Goldschmuck ohne die nötige Anmeldung eingeführt werden sollte. Insgesamt ging es um 1,61 Kilogramm im Wert von mehr als 158.000 Euro. In 31 Fällen besteht der Verdacht einer Steuerstraftat, entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Der Steuerschaden belief sich auf rund 37.400 Euro.

Gold im Gepäck? Was der Zoll Reisenden bei der Einreise rät

«Goldschmuck wird bei der Einreise immer wieder unterschätzt», sagte Zollsprecherin Alina Holm. Entscheidend sei nicht, ob der Schmuck getragen, verschenkt oder für den eigenen Gebrauch mitgebracht werde, sondern ob die Reisefreimengen eingehalten würden. Reisende sollten sich vor der Einreise über die Bestimmungen informieren.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bei Flug- und Seereisen aus Nicht-EU-Staaten dürfen Reisende ab 15 Jahren nach Angaben des Zolls Waren bis zu einem Gesamtwert von 430 Euro abgabenfrei einführen. Wird die Grenze überschritten, müssen die Waren beim Zoll angemeldet werden. Dafür ist der rote Ausgang zu nutzen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frau deklariert Diamantohrringe beim Zoll als Billig-Schmuck
Einfuhrsteuer umgangen

Frau deklariert Diamantohrringe beim Zoll als Billig-Schmuck

Funkelnde Diamantohrringe aus Gold und Silber entdecken Zöllner in einem Paket. Ihr angeblicher Wert: rund 40 Euro. Doch die Beamten werden misstrauisch und beginnen zu ermitteln – mit Erfolg.

17.02.2026

Goldene Krone im Gepäck – Zoll stoppt Reisende aus Katar
Am Flughafen

Goldene Krone im Gepäck – Zoll stoppt Reisende aus Katar

Die Reisegruppe aus Katar geht am Flughafen durch den grünen Ausgang beim Zoll. Allerdings hat eine Frau ein besonderes Schmuckstück dabei - das bleibt nicht unbemerkt.

02.01.2026

68 Goldschmuggler in 15 Tagen erwischt – Wert: 400.000 Euro
Ulm

68 Goldschmuggler in 15 Tagen erwischt – Wert: 400.000 Euro

Der Zoll erwischt in nur 15 Tagen zahlreiche Goldschmuggler. Wie die Beamten dabei vorgehen.

11.09.2025

Frau will mit Goldschmuck im Wert von 18.000 Euro einreisen
Stuttgarter Flughafen

Frau will mit Goldschmuck im Wert von 18.000 Euro einreisen

Die Frau geht bei der Ankunft am Stuttgarter Flughafen durch den Ausgang für anmeldefreie Waren. Die Zöllner entscheiden sich für eine Kontrolle.

25.04.2025

Zoll beschlagnahmt Luxusuhr im Wert von 32.000 Euro
Frankfurter Flughafen

Zoll beschlagnahmt Luxusuhr im Wert von 32.000 Euro

Ein Reisender will am Frankfurter Flughafen mit einer Luxusuhr am Handgelenk einreisen. Beamte stoppen den Mann am anmeldefreien Ausgang - eine satte Nachzahlung wird fällig.

31.01.2025