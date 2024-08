Zu nass und kalt im Frühjahr - nur wenige Wespen unterwegs

Wetzlar (dpa/lhe) - Die Wespen machen sich in diesem Sommer rar. «Eigentlich wären ab Mitte August richtig viele Wespen unterwegs, aber wir sehen kaum welche. Das liegt am Wetter», sagt Berthold Langenhorst vom Naturschutzbund Nabu in Wetzlar. In der sensiblen Phase im Frühjahr, wenn die Jungköniginnen mit der Gründung ihres Staats beginnen und die ersten Waben bauen, war es zu nass und zu kalt.