Zu tief unterwegs: Schwan prallt gegen Windschutzscheibe
Bei einem Wildunfall im Werra-Meißner-Kreis geht die Windschutzscheibe eines Autos zu Bruch. Die Flughöhe eines Schwans war zu niedrig. Nun wird der Vogel beim Tierarzt gepflegt.
Wanfried (dpa/lhe) - Ein Schwan im Tiefflug hat im Werra-Meißner-Kreis einen Unfall verursacht. Ein 70 Jahre alter Autofahrer war am Samstagabend auf der Landesstraße 3244 in der Nähe des Flusses Werra unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich kollidierte er mit einem Schwan, der zu niedrig flog. Dabei sei die Windschutzscheibe des Autos zu Bruch gegangen. Die Beifahrerin erlitt den Angaben nach leichte Schnittverletzungen an der Hand. Der verletzte Schwan wurde zur Pflege in die Hände des ortsansässigen Tierarztes gegeben.