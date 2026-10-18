Frauen-Bundesliga

Zu viele Kranke: Werder gegen Hoffenheim fällt aus

Eine Krankheitswelle trifft Werder Bremen ausgerechnet am Spieltag: Für das Duell mit der TSG Hoffenheim stehen nicht genug Spielerinnen bereit. Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch offen.

Im Team von Werder-Trainerin Friederike Kromp gab es eine Krankheitswelle. Foto: Carmen Jaspersen/dpa
Im Team von Werder-Trainerin Friederike Kromp gab es eine Krankheitswelle.

Bremen (dpa) - Die für den Nachmittag geplante Partie in der Frauen-Bundesliga zwischen den Fußballerinnen des SV Werder Bremen und der TSG Hoffenheim ist kurzfristig abgesagt worden. «Grund dafür ist eine Krankheitswelle im Team der Gastgeberinnen, weshalb den Bremerinnen derzeit nicht ausreichend einsatzfähige Spielerinnen zur Verfügung stehen», teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Werder Bremen hatte kurzfristig am Spieltag von seinem Recht auf Spielabsetzung Gebrauch gemacht. Ein Nachholtermin für die Partie des Tabellensiebten aus Bremen und den elftplatzierten Hoffenheimerinnen soll in Kürze bekanntgegeben werden.

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