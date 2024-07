Zufriedenheit nach Projekt zur Rückgabe von Mehrwegbechern

Wiesbaden/Mainz (dpa) - Ein Pilotprojekt zur einfacheren Rückgabe von Mehrweg-Getränkebechern zur Müllvermeidung in Wiesbaden und Mainz hat sich aus Sicht der Beteiligten als Erfolg erwiesen. Das Besondere war, dass Kunden etwa von Bäckereifilialen ihre Mehrwegkaffeebecher betriebsübergreifend auch in anderen Bistroketten zurückgeben konnten, wie das hessische Umweltministerium erklärte.

Von März bis Mai 2024 boten insgesamt 85 Café- und Bäckereifilialen in den beiden benachbarten Landeshauptstädten Wiesbaden und Mainz verschiedene Mehrwegbecher für Heißgetränke an. Wer den Becher in einem dieser Betriebe zurückgab, bekam einen Euro Pfand zurück. Zusätzlich gab es bei dem Projekt «Mehrweg Modell Stadt» 40 Rückgabesäulen im Freien. Hier wurde über die Nutzung einer App ein Euro Pfand überwiesen. Inzwischen sind diese Automaten wieder abgebaut.