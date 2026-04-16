Bahnstrecke gesperrt

Zug prallt auf Auto an Bahnübergang - keine Verletzten

Schreckmoment in Hanau: Ein Auto fährt über einen geschlossenen Bahnübergang, ein Zug kann nicht mehr bremsen. Verletzt wird bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Die Polizei bitte Zeugen des Unfalls, sich zu melden (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei bitte Zeugen des Unfalls, sich zu melden (Symbolbild).

Hanau (dpa/lhe) - Ein Regionalzug ist in Hanau an einem Bahnübergang auf ein Auto geprallt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 19 Jahre alte Autofahrer am Abend das Rotlicht missachtet und die bereits geschlossene Halbschranke umfahren haben, um den Übergang zu passieren. 

Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Auch der Zugführer und die 15 Fahrgäste kamen nicht zu Schaden. Der Zug war den Angaben zufolge erst kurz vor dem Zusammenprall an der Haltestelle in Klein-Auheim losgefahren.

Den Sachschaden an den Fahrzeugen und der Bahnanlage schätzt die Polizei auf mehr als 10.000 Euro. Die Bahnstrecke war bis etwa Mitternacht gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

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