Verkehr

Zug-Streckensperrung zwischen Villingen und Donaueschingen

Wer am Nachmittag mit der Schwarzwaldbahn unterwegs ist, braucht mehr Geduld. Wegen eines technischen Defekts kommt es zu Verspätungen und Ausfällen.

Die Sperrung dauert voraussichtlich den restlichen Freitag. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Sperrung dauert voraussichtlich den restlichen Freitag. (Archivbild)

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Wegen eines technischen Defekts an einem Güterzug während einer Rangierfahrt ist die Bahnstrecke zwischen Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Donaueschingen gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich den restlichen Tag, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Betroffen sind demnach die Linien RE2 (Karlsruhe-Konstanz) und S10 (Freiburg-Titisee-Villingen). Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen.

Züge des RE2 aus Konstanz kommend enden und beginnen in Donaueschingen. Zugfahrten aus Offenburg enden in Villingen. Die S10 aus Freiburg endet ebenfalls in Donaueschingen. Laut der Bahn fahren Ersatzbusse zwischen Villingen und Donaueschingen. Fahrgästen wird empfohlen, ihre Verbindungen zu überprüfen und mehr Reisezeit einzuplanen.

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