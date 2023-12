Zugausfälle zwischen Frankfurt und Darmstadt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auf der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Darmstadt ist es am Mittwochnachmittag zu größeren Einschränkungen gekommen. Betroffen waren sowohl Fernzüge als auch S- und Regionalbahnen, wie eine Bahnsprecherin am Mittwoch mitteilte. Grund dafür war ein krankheitsbedingter Ausfall von Mitarbeitern am Stellwerk Neu-Isenburg. Im Fernverkehr gab es Umleitungen zwischen Frankfurt und Heidelberg/Stuttgart, die Haltestellen Darmstadt, Bensheim und Weinheim entfielen.