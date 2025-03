Zugverkehr läuft nach Störung wieder regulär an

Bruchsal (dpa/lsw) - Nach einer Oberleitungsstörung am Bahnhof in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) fahren am Folgetag die Züge wieder regulär. Die Arbeiten waren schon am Dienstagabend beendet worden, wie eine Pressesprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Mit dem Betriebsbeginn in der Früh laufe alles wieder wie gewohnt.