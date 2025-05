Heidelberg (dpa/lsw) - Bahnreisende müssen in Heidelberg mit Beeinträchtigungen rechnen. Wegen einer beschädigten Oberleitung am dortigen Hauptbahnhof könne es zu Verspätungen kommen, sagte ein Bahnsprecher. Demnach sind seit dem späten Vormittag mehrere Gleise am Hauptbahnhof Heidelberg ohne Strom.