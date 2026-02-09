Kommunen

Zukunftspakt soll mehr Behördengänge per Klick ermöglichen

«Amt. Klick. Fertig»: Hessen und seine Kommunen wollen die Rathäuser im Land digitaler machen. Das soll nicht nur Erleichterungen für Bürgerinnen und Bürger bringen.

Mit dem digitalen Rathaus könnten zeitraubende Behördengänge überflüssig werden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mit dem digitalen Rathaus könnten zeitraubende Behördengänge überflüssig werden. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auf dem Weg zum digitalen Rathaus ohne zeitraubende Behördengänge streben das Land Hessen und seine Kommunen eine modernisierte und zentralisierte IT-Infrastruktur an. «Die gemeinsame Beschaffung, zentrale Wartung und der Einsatz von KünstlicherIntelligenz sollen die kommunale Verwaltung effizienter gestalten und Kosten senken», heißt es in einem Zukunftspakt, den beide Partner unterzeichnet haben.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Die Kommunen und das Land gehen bei der Digitalisierung Hand in Hand, um das digitale Rathaus zu realisieren», erklärte Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU). Künftig solle es in Hessen heißen: «Rathaus to go. Amt. Klick. Fertig».

Geplant ist unter anderem eine flächendeckende IT-Infrastruktur, die auf anerkannten Sicherheitsstandards basiert. Die Bürgerinnen und Bürger sollten grundsätzlich eine landesweit einheitliche digitale Oberfläche für ihre Anliegen nutzen können. 

Der Zukunftspakt soll nach Angaben der Landesregierung die Grundlage für eine vertrauensvolle Partnerschaft schaffen, die Bürokratie abbaue, Handlungsspielräume erweitere und die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen nachhaltig sichere. Kernelement ist unter anderem der Kommunalanteil von 4,7 Milliarden Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zukunftspakt für Kommunen soll konkret werden
Finanzen

Zukunftspakt für Kommunen soll konkret werden

Bei vielen Kommunen in Hessen herrscht wegen immer mehr Aufgaben nackte Geldnot. Bei einem Zukunftspakt geht auch um das Investitionsprogramm des Bundes.

14.07.2025

Rhein will «Zukunftspakt» mit Kommunen schließen
Landtag

Rhein will «Zukunftspakt» mit Kommunen schließen

Hessens Ministerpräsident Rhein will nach Jahren der Rezession in Deutschland Zuversicht verbreiten. Er nennt Sparten, in die Investitionen fließen sollen. Der Opposition ist das zu unkonkret.

24.06.2025

Digitaler Bauantrag in Frankfurt kommt im April
Bürokratieabbau

Digitaler Bauantrag in Frankfurt kommt im April

Ob Einfamilienhaus oder Wolkenkratzer - in Frankfurt werden Baumgenehmigungsverfahren künftig komplett online abgewickelt. Doch wie soll das genau aussehen?

06.03.2025

Startschuss für digitalen Bauantrag im Rheingau-Taunus-Kreis
Vereinfachtes Verfahren

Startschuss für digitalen Bauantrag im Rheingau-Taunus-Kreis

Vieles kann man heute schon bei Kommunen online erledigen. Dadurch entfallen Behördengänge. Im Rheingau-Taunus-Kreis kommt nun ein neuer Online-Dienst dazu: der digitale Bauantrag.

01.11.2024

NRW

Cyberangriff legt digitale Systeme von 70 Kommunen lahm

Ein kommunaler IT-Dienstleister wird vorletzte Nacht Ziel einer Cyberattacke. Das hat Folgen für mehr als 70 Kommunen. Viele Verwaltungen und Rathäuser können seitdem nicht mehr oder nur eingeschränkt arbeiten.

31.10.2023