Zukunftspakt soll mehr Behördengänge per Klick ermöglichen
«Amt. Klick. Fertig»: Hessen und seine Kommunen wollen die Rathäuser im Land digitaler machen. Das soll nicht nur Erleichterungen für Bürgerinnen und Bürger bringen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Auf dem Weg zum digitalen Rathaus ohne zeitraubende Behördengänge streben das Land Hessen und seine Kommunen eine modernisierte und zentralisierte IT-Infrastruktur an. «Die gemeinsame Beschaffung, zentrale Wartung und der Einsatz von KünstlicherIntelligenz sollen die kommunale Verwaltung effizienter gestalten und Kosten senken», heißt es in einem Zukunftspakt, den beide Partner unterzeichnet haben.
«Die Kommunen und das Land gehen bei der Digitalisierung Hand in Hand, um das digitale Rathaus zu realisieren», erklärte Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU). Künftig solle es in Hessen heißen: «Rathaus to go. Amt. Klick. Fertig».
Geplant ist unter anderem eine flächendeckende IT-Infrastruktur, die auf anerkannten Sicherheitsstandards basiert. Die Bürgerinnen und Bürger sollten grundsätzlich eine landesweit einheitliche digitale Oberfläche für ihre Anliegen nutzen können.
Der Zukunftspakt soll nach Angaben der Landesregierung die Grundlage für eine vertrauensvolle Partnerschaft schaffen, die Bürokratie abbaue, Handlungsspielräume erweitere und die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen nachhaltig sichere. Kernelement ist unter anderem der Kommunalanteil von 4,7 Milliarden Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes.