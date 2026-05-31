Fußball

Zum dritten Mal: Hoffenheims Talente holen A-Junioren-Titel

Maxim Naumann trifft sehenswert, Finn Sherlock legt für die TSG nach – und Kölns Traum von der Titelverteidigung platzt.

Finn Schenten und der 1. FC Köln verpassen die Titelverteidigung. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Finn Schenten und der 1. FC Köln verpassen die Titelverteidigung. (Archivbild)

Sinsheim (dpa) - Die Fußball-Talente der TSG Hoffenheim haben zum dritten Mal die deutsche A-Junioren-Meisterschaft gewonnen. Sie setzten sich in Sinsheim gegen den Nachwuchs des 1. FC Köln mit 2:0 (2:0) durch und verhinderten so die Titelverteidigung der Domstädter. 

Durch einen direkt verwandelten Freistoß von Maxim Naumann ging die TSG in Führung (18. Minute) und noch vor der Pause legte Finn Sherlock nach (37.). Die Gäste blieben bei ihren Möglichkeiten glücklos, weil entweder Torwart Nico Biedermann zur Stelle war oder der Ball sein Ziel verfehlte. Auch nach der Halbzeit, die aufgrund der Wetterlage etwas später begann, fehlte den von Stefan Ruthenbeck gecoachten Kölnern der Zugriff auf die Partie.

Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann holten die Hoffenheimer 2014 ihre erste A-Junioren-Meisterschaft. Mit dabei waren damals etwa Nationalspieler Nadiem Amiri sowie Grischa Prömel, der in diesem Sommer von den Kraichgauern zum VfB Stuttgart wechseln wird.

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