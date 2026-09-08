Zum Ferienende: Tempo-Kontrolle im Pfändertunnel

Bregenz (dpa) - Kurz vor Ferienende im Süden Deutschlands ist eine Tempomessanlage im grenznahen Pfändertunnel im österreichischen Bundesland Vorarlberg scharf gestellt worden. Das sogenannte Section-Control-System kontrolliert abends und nachts die Durchschnittsgeschwindigkeiten aller Fahrzeuge in diesem Tunnelabschnitt der Autobahn A14, die bei Lindau in die deutsche A96 mündet. Dies teilte ein Sprecher der Autobahngesellschaft Asfinag der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte der Sender ORF berichtet.

Die Messung erfolgt derzeit nur werktags zwischen 20 und 5 Uhr. Denn während dieser Zeit wird eine der beiden Tunnelröhren für Sanierungsarbeiten gesperrt. In der zweiten Röhre wird dann im Gegenverkehr gefahren - und zwar mit Tempolimit 60 statt 100 Kilometer pro Stunde. Die Arbeiten zur Erneuerung der Sicherheitssysteme im Pfänder haben voriges Jahr begonnen und sollen Ende Oktober abgeschlossen werden.

Einsatz unter anderem an Baustellen

Section Control ist in Österreich schon seit Jahren im Einsatz. Während manche Autofahrer bei herkömmlichen Radargeräten nur kurz abbremsen, sorgt die Erfassung des Durchschnittstempos mit Kameras für Sicherheit auf ganzen Autobahnabschnitten, wie der Asfinag-Sprecher erklärte. Deshalb werde Section Control unter anderem an Baustellen eingesetzt.

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