Lotto

Zum vierten Mal im Oktober: Millionengewinn geht nach Hessen

Für Hessens Lottospieler läuft dieser Monat besonders gut. Bei der Ziehung am Samstag gewinnt ein bislang unbekannter Glückspilz 1,05 Millionen Euro. Wie er seinen Gewinn jetzt abholen kann.

Der aktuelle Gewinn ist bereits der 13. Millionengewinn in Hessen in diesem Jahr. (Symbolbild) Foto: Inga Kjer/dpa
Der aktuelle Gewinn ist bereits der 13. Millionengewinn in Hessen in diesem Jahr. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bereits zum vierten Mal in diesem Monat geht ein Lottogewinn in Millionenhöhe nach Hessen: Mit sechs Richtigen in der Lotterie 6aus49 hat ein bislang unbekannter Spieler oder eine Spielerin am Samstag 1,05 Millionen Euro gewonnen. Das teilte Lotto Hessen mit. 

«Mit vier Millionengewinnen ist der Oktober für Hessens Tipperinnen und Tipper ein goldener Monat», findet Martin Blach, Sprecher der Geschäftsführung von Lotto Hessen. Der aktuelle Glückspilz muss sich bis Ende 2029 mit seiner Spielquittung bei der Lottogesellschaft melden. Getippt hatte er oder sie nämlich anonym und ohne Kundenkarte in einer Verkaufsstelle in Wiesbaden. «Die rund 1,05 Millionen Euro stehen zur Überweisung bereit», so Blach. 

Erst am vergangenen Mittwoch hatte nach Angaben von Lotto Hessen ein hessischer Online-Tipper den 6aus49-Jackpot von 10,79 Millionen Euro geknackt. Zusätzlich zu den sechs Richtigen hatte er auch die Superzahl korrekt vorhergesehen. Eurojackpot-Ziehungen vom 13. und 9. Oktober sorgten ebenfalls für hessische Millionengewinne. Insgesamt konnten sich die Hessen und Hessinnen seit Jahresbeginn bereits 13 Gewinne in Millionenhöhe sichern, wie es von der Lottogesellschaft hieß.

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