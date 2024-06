Zur EM mehr Prostituierte in Frankfurt erwartet

Und - so heißt es bei der Polizei: Der pandemiebedingte Trend von organisierten Strukturen, wie Bordelle oder Saunaclubs, hin zu privateren Angeboten wie Escortservice, Hotels oder Terminwohnungen bestehe nach wie vor. Das Konzept «Laufhaus» habe grundsätzlich an Attraktivität für die Prostituierten verloren, erklärt der Sprecher.

Reden wir über Sex: Zur EM werden viele Fans an die Spielorte reisen. Auch mehr Zulauf für Sexarbeitende wird erwartet, zeigt eine dpa-Umfrage an Spielorten.

Neben der Frankfurter Polizei gibt es in der Mainmetropole auch die Stadtpolizei, die beim Ordnungsamt angesiedelt ist. Diese ist für die Prostitution, vornehmlich auf der Straße, mit zuständig. «Uns liegen keine Erkenntnisse vor, dass sich viele Prostituierte angekündigt hätten. Es ist aber natürlich so, dass wir damit rechnen», sagt Leiter Matthias Heinrich. Man kenne das von anderen großen Events oder großen Messen. «Das ist ganz klar, dass das solche Dinge nach sich zieht».

Man nehme das Thema in den Fokus und werte auch die sozialen Medien aus, weil sich auch dort einiges abzeichne. Auf der Straße seien Streifen im Einsatz, die versuchten die Prostitution zu verhindern. «Dazu gehört in erster Linie das Bahnhofsviertel, aber nicht nur dort», sagt Heinrich. In Frankfurt gebe es in festgelegten Zonen ein Toleranzbereich für Straßenprostitution, beispielsweise an der Theodor-Heuss-Allee. «Das Bahnhofsviertel gehört nicht dazu. Dort ist die Straßenprostitution untersagt und wird sanktioniert.»